Режиссером «Любовной истории» является лауреат «Прорыва» и «Золотой Маски» Дмитрий Волкострелов. Как гласит сайт театра, эта постановка-вызов,которая разрушает традиционные представления о театре: помимо необычной концовки в ней нет привычных диалогов и действий.

Молодой режиссер предлагает посмотреть на отношения между мужчиной и женщиной и на вопросы равноправия полов глазами Хайнера Мюллера, одного из крупнейших немецких драматургов и писателей ХХ века, который был учеником Бертольта Брехта, выступавшего против театральной рутины.

Ближайший спектакль состоится 1 октября. Приобрести билеты можно здесь.