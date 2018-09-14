В «Приют комедианта» вернули спектакль, который не заканчивается, пока в зале остаются зрители
В петербургском театре «Приют комедианта» возобновляют показ спектакля Дмитрия Волкострелова «Любовная история». Экспериментальную постановку 2013 года убрали из репертуара, так как в свое время она вызвала скандал из-за своего финала — спектакль не заканчивается до тех пор. пока не уйдет последний зритель. У «Любовной истории» есть своеобразный рекорд — повторение финальной сцены 188 раз.
Режиссером «Любовной истории» является лауреат «Прорыва» и «Золотой Маски» Дмитрий Волкострелов. Как гласит сайт театра, эта постановка-вызов,которая разрушает традиционные представления о театре: помимо необычной концовки в ней нет привычных диалогов и действий.
Молодой режиссер предлагает посмотреть на отношения между мужчиной и женщиной и на вопросы равноправия полов глазами Хайнера Мюллера, одного из крупнейших немецких драматургов и писателей ХХ века, который был учеником Бертольта Брехта, выступавшего против театральной рутины.
Ближайший спектакль состоится 1 октября. Приобрести билеты можно здесь.
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