Умерла основательница «Театра.doc» Елена Гремина

Гремина родилась в 1956 году. Она окончила отделение драматургии Литературного института, ее пьесы ставили в Московском театре им. Пушкина, Театре Ермоловой, Театре им. Станиславского и других.

В 2002 году Гремина стала сооснователем театра документальный пьесы «Театр.doc». Среди поставленных ею спектаклей — «Болотное дело» и «Война близко».

Гремина известна как организатор фестивалей «Новая драма», «Новая пьеса», «Любимовка» и «Кинотеатр.doc».