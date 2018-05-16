Умерла основательница «Театра.doc» Елена Гремина
В возрасте 61 года скончалась драматург и основательница «Театра.doc» Елена Гремина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее знакомая, правозащитница Зоя Светова.
В начале апреля умер муж Греминой и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров.
Гремина родилась в 1956 году. Она окончила отделение драматургии Литературного института, ее пьесы ставили в Московском театре им. Пушкина, Театре Ермоловой, Театре им. Станиславского и других.
В 2002 году Гремина стала сооснователем театра документальный пьесы «Театр.doc». Среди поставленных ею спектаклей — «Болотное дело» и «Война близко».
Гремина известна как организатор фестивалей «Новая драма», «Новая пьеса», «Любимовка» и «Кинотеатр.doc».
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