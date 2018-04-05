Стали известны все кандидаты на пост худрука в театре им. Ленсовета

Стали известны все режиссёры, сотрудничество с которыми обсуждается в петербургсом Театре имени Ленсовета. Кроме Юрия Цуркану, номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максима Диденко и Дмитрия Крымова, это Егор Перегудов, Андрей Прикотенко и Владимир Петров. Об этом 5 апреля «Фонтанке» сообщила дирекция театра.

Егор Перегудов — театральный режиссёр, педагог, переводчик, с 2011 года — штатный режиссёр театра «Современник». Ставил спектакли в театре «Сатирикон», «Студии театрального искусства», Российском академическом Молодежном театре.

Андрей Прикотенко — главный режиссер новосибирского театра «Старый дом», работал в театрах Москвы, Петербурга, Орла, Новосибирска. C 2007 по 2009 год возглавлял Рижский русский театр им. М.Чехова. В Театре Ленсовета ставил спектакль «Чеховъ. Водевиль».