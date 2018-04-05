Карина Разумовская и Руслан Барабанов – о чтении, детстве и благотворительном фестивале AdVita

Про детство

Карина Разумовская: Папа был моряком, и я мечтала быть юнгой на «банановозе», а потом летчиком-испытателем. Мы с мамой и бабушками все время что-то мастерили, игрушек не было, так что все делалось из подручных материалов. Шили платья куклам и мягким игрушкам, мебель делали из картона.

Я занималась фигурным катанием и художественной гимнастикой, но мне это не очень нравилось. А в пять лет попала на съемочную площадку и пропала. Решила, что буду актрисой и все тут. Лет в 7-8 была в одном кадре с Кириллом Лавровым, в 12 познакомилась с Роланом Быковым и Еленой Санаевой: Лиса Алиса и Кот Базилио собственной персоной, это было как в сказке. И в том же году от России меня отправили в Чехию в качестве члена жюри детского кинофестиваля Злин’95. Так что детство было ужасно интересное! А еще такая радость была: бабушка получала пенсию, и мы отправлялись есть мороженое, в стеклянных вазочках и с консервированными ананасами.

Руслан Барабанов: Мое детство прошло в Мурманске, это не слишком радостный город, но когда не с чем сравнивать, то нормально. Хоккеем занимался, можно сказать жил им. Это время вспоминается как счастливое. Оно не было ни голодным, ни холодным, достаточно насыщено всякими событиями. В первых классах ходил в ближайшую школу, довольно хулиганскую. После перевелся в ассоциированную ЮНЕСКО школу-гимназию – тогда лучшую в городе. В 13 лет мы ездили в Норвегию по обмену, в небольшой городок Батсфьорд – у нас так сейчас элитные кварталы выглядят, эмоции зашкаливали, так что подробностей почти не запомнил.