В честь международного дня театра купить билеты на спектакли можно со скидкой до 90%

26 и 27 марта, в честь международного дня театра в петербургских театрах устроят распродажу билетов на спектакли со скидкой до 90%. Акция будет действовать на электронные билеты.

Купить билеты через «Яндекс.Афишу» можно будет на постановки Театра имени Ленсовета, театра «Буфф», «Балтийского дома», «Приюта комедианта», ДК «Выборгский» и других театров.

22 и 23 марта в Петербурге проведут акцию «Культурный Четверг», в рамках которой будут действовать специальные цены на билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия.