Историк балета Вадим Гаевский выпустил двухтомную энциклопедию о русском театре XX века

Историк балета и заслуженный деятель искусств РФ Вадим Гаевский совместно с издательством «Сеанс» выпустил двухтомник «Дивертисмент» — энциклопедию русского балета XX века. Книга была написана еще в советское время, но так и не поступила в продажу. Об этом на своей странице в Facebook написала режиссер и основатель киножурнала «Сеанс» Любовь Аркус.

«Это уже второе издание подобного рода у „Сеанса“ — 12 лет назад мы выпустили такую же книгу „Обыкновенный фашизм“ Михаила Ромма и Майи Туровской. Наш друг и соратник Pavel Gershenzon , ученик Гаевского, самолично сделал дизайн, с присущим ему талантом и перфекционизмом», — отметила она.