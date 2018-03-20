Историк балета Вадим Гаевский выпустил двухтомную энциклопедию о русском театре XX века
Историк балета и заслуженный деятель искусств РФ Вадим Гаевский совместно с издательством «Сеанс» выпустил двухтомник «Дивертисмент» — энциклопедию русского балета XX века. Книга была написана еще в советское время, но так и не поступила в продажу. Об этом на своей странице в Facebook написала режиссер и основатель киножурнала «Сеанс» Любовь Аркус.
«Это уже второе издание подобного рода у „Сеанса“ — 12 лет назад мы выпустили такую же книгу „Обыкновенный фашизм“ Михаила Ромма и Майи Туровской. Наш друг и соратник Pavel Gershenzon , ученик Гаевского, самолично сделал дизайн, с присущим ему талантом и перфекционизмом», — отметила она.
Уникальные иллюстрации книги были найден в архивах по всему миру и публикуются впервые. Первый том в мягком переплете, состоящий из 256 страниц, выпущен небольшим тиражом. Как говорит Любовь Аркус, из-за уникальных фотографий из самых дорогих фотобанков издание получилось «очень дорогим».
Первую книгу уже можно заказать на сайте издательства «Сеанс», а вот судьба выхода второго тома будет зависеть от продаж первой части.
Вадим Гаевский — автор исследований и статей о балетмейстерах XIX и XX веков: Жюле Перро, Мариусе Петипа, Джорже Баланчине и Морисе Бежаре. Ему также принадлежат работы о знаменитых танцовщиках, таких как Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Марина Семёнова. Гаевский — уникальный в своем роде ученый, благодаря которому мы можем узнать полную историю русского балета.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.