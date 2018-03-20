Актер театра Ленсовета Сергей Волков опубликовал обращение в комитет по культуре

Лауреат премии «Золотая маска», ведущий артист театра имени Ленсовета Сергей Волков обратился с открытым письмом к председателю комитета по культуре Константину Сухенко с просьбой разобраться в ситуации с увольнением театрального режиссера Юрия Бутусова. Полный текст письма опубликован на портале «Петербургский театральный журнал». В нем Волков по пунктам перечисляет все то, что создает в театре «настоящий раскол», а сам Сухенко (автор письма подчеркивает, что лично «против него он категорически ничего не имеет»), по мнению Волкова, не умеет распоряжаться кадрами и некомпетентен в вопросах театра.

Юрия Бутусова уволили из театра Ленсовета 7 марта. Театральный режиссер написал письмо, в котором рассказал о причинах случившегося. Уже известны имена трех из четырех кандидатов на его пост. В свою очередь петербургские театральные критики выступили с обращением к властям города с просьбой вернуть Бутусова обратно на свой пост.

17 марта петербуржцы во время спектакля «Макбет. Кино» вывесили плакаты в поддержку бывшего худрука, на которых было написано: «Мы все дети Бутусова», «ЮБ не дурак» и «Кипи, котел, кипи!». Весь зал аплодировал стоя. В свою очередь в театре заявили, что после ухода Бутусова репертуар останется прежним.