Стали известны кандидаты на должность Бутусова в театре Ленсовета

Стали известны имена кандидатов на должность Юрия Бутусова в Театре имени Ленсовета, обсуждавшиеся на художественном совете театра 17 марта. Источники в театральной среде назвали три имени из четырёх: Юрий Цуркану, Максим Диденко и Дмитрий Крымов.

Юрий Цуркану — штатный режиссер Русской антрепризы им. Андрея Миронова с 2008 года. В Театре имени Ленсовета поставил спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович в 2017 году.

Максим Диденко — режиссер и хореограф. Начинал в театре DEREVO Антона Адасинского. Спектакли Диденко идут на Новой сцене Александринского театра, ТЮЗе им. Брянцева, в московских Театре Наций и Театре на Таганке. В Театре им. Ленсовета ставил «Флейту-позвоночник» с курсом Юрия Бутусова в 2014 году.

Дмитрий Крымов — режиссер визуального театра, художник, мастер курса в российском институте театрального искусства ГИТИС. Создатель собственного театра «Лаборатория Дмитрия Крымова», дважды лауреат российской национальной премии «Золотая маска». Сын выдающихся деятелей русского театра: режиссера Анатолия Эфроса и театрального критика Натальи Крымовой. В Театре имени Ленсовета спектакли не ставил, живет и работает в Москве.

По материалам "Фонтанки"