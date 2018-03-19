Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова

Репертуар петербургского театра имени Ленсовета не изменится после увольнения его художественного руководителя Юрия Бутусова. К такому решению пришёл художественный совет театра, собравшийся 17 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил директор театра Валерий Градковский.

«Репертуар остаётся без изменения. Он сформирован, на него мы опираемся, выполняя государственное задание», — отметил Градковский. На уточняющие вопросы «Фонтанки» директор ответил, что до конца сезона 2017-2018 года из репертуара точно не исключат постановок Юрия Бутусова: «С репертуара снимаются только те постановки, что устарели по моральным или физическим причинам. Мы не так давно сняли из репертуара спектакль «Любовь до гроба» Игоря Петровича Владимирова, поставленный в 1986 году».

На заседании 17 марта присутствовали не только 15 членов худсовета (это заслуженные и народные артисты России, служащие в труппе театра имени Ленсовета), но и ещё около 25 актёров театра. Они также обсуждали кандидатуру будущего «художественного лидера» театра, сообщил Градковский. Как можно понять из его слов, 20 марта театр обратится в петербургский комитет по культуре с просьбой «не принимать поспешных решений» по этому вопросу.