В Мариинском театре начался новый сезон бесплатных концертов

Мариинский театр опубликовал расписание бесплатных концертов, которые пройдут на Новой сцене в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском».

Выступления проходят каждую среду Проходят они каждую среду в 14:00 в фойе Стравинского. Чтобы попасть на бесплатный концерт, нужно прийти за 30 минут до начала и получить специальный билет. Количество мест ограничено, так как зал вмещает всего 170 человек.

Концерты будут проходить до мая. Например, в следующую среду, 21 марта, петербуржцы смогут послушать Моцарта, через неделю - Брамса и Равеля. До конца весны можно будет бесплатно услышать произведения Баха, Бетховена, Брамса и других композиторов.