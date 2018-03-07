Режиссер Юрий Бутусов рассказал о своем увольнении из театра им. Ленсовета

Уважаемые друзья, коллеги, представители прессы!

Довожу до вашего сведения, что со вчерашнего дня я не являюсь художественным руководителем петербургского Театра им. Ленсовета. 6 марта 2018 года председатель комитета по культуре К.Э.Сухенко подписал мое заявление об уходе, отказавшись выполнить те мои требования, без удовлетворения которых мое руководство театром превращается в фикцию.

Во избежание кривотолков, считаю своим долгом поставить вас в известность о тех обстоятельствах, которые определили мое решение покинуть пост худрука театра, с которым я связан профессиональными узами более 20 лет, на сцене которого выпустил десятки спектаклей и где две трети труппы составляют мои ученики.

Итак,

Договор с Комитетом по культуре о назначении меня на пост художественного руководителя Театра им. Ленсовета я подписал 20 ноября 2017 года. То есть, с этого момента в театре появилось два первых лица – худрук Юрий Николаевич Бутусов и директор Валерий Борисович Градковский. Для того, чтобы эта система заработала, необходимо было внести изменения в Устав театра, в этом мне было отказано учредителем театра - Комитетом по культуре. Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в Театре им. Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, pr-отдел. Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре двух первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане. Для этого у нас есть все предпосылки. Но Валерий Борисович Градковский при поддержке Комитета по культуре и северо-западного отделения СТД блокировали все мои инициативы, требования и права, как художественного руководителя. У меня даже не появилось полномочий назначать худсовет в нужном мне составе – хотя это неотъемлемое право любого худрука.

В данных обстоятельствах моё дальнейшее пребывание в должности художественного руководителя представляется мне не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным. Поскольку выглядит обманом актеров и единомышленников, работающих в театре, и, конечно же, тех глубоко уважаемых мною людей и художественных лидеров города, которые поддерживали меня: Валерия Фокина, Льва Додина, Рудольфа Фурманова, Андрея Могучего, Алисы Фрейндлих.

Если у вас возникли вопросы по поводу моего письма, готов буду ответить на них на пресс-конференции, которую надеюсь провести сразу же после праздников. О ее дате и времени сообщу дополнительно.

Искренне ваш, Ю.Н.Бутусов.