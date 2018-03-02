Танцовщик Иван Васильев запускает лабораторию искусства В.И.В.А.Т.

Звезда мирового балета, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и заслуженный артист России Иван Васильев запускает собственную лабораторию искусства В.И.В.А.Т.(Васильев Иван Владимирович Авторский Театр).

Под этим брендом будут запущены проекты, которые объединит искусство балета. 14 мая в 20.00 на сцене РАМТ в Москве покажут премьеру лаборатории Васильева – одноактные балеты «Начало. Струны. Амадей». Помимо этого на площадке театра затронут вечную тему происхождения жизни в балете «Начало».

Васильев также поставит балет «Струны» на музыку его любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха. «Этот балет чистый, лаконичный. Я хочу просто показать красоту слияния музыки и

хореографии, вплести изгибы тела в прекрасные ноты. Каждый танцовщик выступит отдельной

струной звучащей виолончели», - рассказал он нам.

Также зрители увидят балет-байопик «Амадей» о Моцарте и его многогранном таланте, взбалмошной натуре и непревзойдённой гениальности. За музыку отвечает оркестр «Прогрессивная классика» под управлением Романа Денисова. В постановках, помимо Ивана Васильева, примут участие Мария Виноградова, Денис Савин и другие артисты Большого театра.