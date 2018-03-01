«Яндекс» покажет спектакли Серебренникова и Могучего в прямом эфире

Сервис «Яндекс» покажет спектакли театрального фестиваля «Золотая маска» в прямом эфире на главной странице и в мобильном приложении.

В прямом эфире 11 марта будет транслироваться спектакль «Губернатор» Андрея Могучего, 15 марта — «Король Лир» Дениса Бокурадзе, а 14 апреля — «Чаадский» Кирилла Серебренникова.

26 февраля «Золотая маска» открыла внеконкурсную программу «Маска плюс», в которую вошли спектакли, которые дошли до финала, но не были включены в основной конкурс.

Церемония вручения «Золотой маски» в этом году пройдет 15 апреля.