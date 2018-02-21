UPD: ФСБ обнаружила хищения в петербургском МДТ

ФСБ обнаружила хищения в размере 45 млн рублей в Малом драматическом театре в Петербурге. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

«Группой лиц было похищено и присвоено не менее 45 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию Новой сцены Академического Малого Драматического театра — Театра Европы», — сказано в сообщении ФСБ.

Знакомый с ходом следствия источник рассказал РИА «Новости», что похищенные 45 млн рублей были потрачены на покупку люксового авто Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также на «приобретение предметов роскоши и недвижимости».

Академический Малый Драматический театр — Театр Европы был создан в 1944 году. Его художественным руководителем является Лев Додин.

UPD: Пресс-служба МДТ опубликовала на официальном сайте информацию о том, что никаких задержаний или обысков в здании театра не было. «Каких-либо договорных отношений по проектированию здания новой сцены у Театра ни с Дирекцией, ни с иными лицами, участвующими в реализации данного проекта, нет», — говорится в сообщении.