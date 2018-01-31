Отрывок из «Нуреева» Серебренникова и балет о Рерихе с Джулианом Маккеем покажут в Лондоне

Восходящая звезда Мариинского театра Илья Живой представит номер Flashback, рассказала она. В программе вечера также значатся фрагменты шедевров классического балетного репертуара: «Баядерки», «Лебединого озера», «Дон Кихота», «Спящей Красавицы» и «Золушки». «Несколько номеров будут посвящены 200-летию Мариуса Петипа, француза, ставшего таким русским, одним из основоположников русского балета», — добавила она. Роли Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн в отрывке из балета Большого театра «Нуреев» исполнят Владислав Лантратов и Мария Александрова. В гала-вечере, который состоится на сцене знаменитого театра Coliseum 25 февраля, примут участие, в том числе, Наталия Осипова, Артем Овчаренко, Екатерина Кондаурова, Екатерина Крысанова, артисты балета ведущих театров Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Ранее отрывок их балета «Нуреев» был показан на открытии «Студии Дианы Вишневой Context Pro. Балет. Современный танец. Йога» в здании «Бутылка» на острове Новая Голландия (видео). В России премьера постановки пройдет 4-5 мая 2018 года в Большом театре.