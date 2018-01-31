Отрывок из «Нуреева» Серебренникова и балет о Рерихе с Джулианом Маккеем покажут в Лондоне
В Лондоне пройдет гала-концерт «Иконы русского балета», на котором будет представлен фрагмент балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании глава Ensemble Productions Ольгу Балаклеец. Также в столице Британии пройдет мировая премьера балетного номера «Рыцарь света», посвященного художнику Николаю Рериху. Постановка будет поистине «семейной», ведь участие в ней примут солист Михайловского театра Джулиан Маккей, его брат Николас, сестры Мария, Саша и Надя Хан.
«Они по происхождению американцы, но воспитаны на русских балетных традициях и русскими педагогами. Ну и, собственно, балет посвящен жизни нашего великого художника Николая Рериха. Мне кажется, такая премьера особенно знаменательна, показывает, насколько талантливы артисты в других странах и как они любят наши традиции, нашу культуру. Этот номер, думаю, будет одним из самых ярких впечатлений вечера», — убеждена Балаклеец.
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Илья Живой с супругой Соней Вартанян
Восходящая звезда Мариинского театра Илья Живой представит номер Flashback, рассказала она. В программе вечера также значатся фрагменты шедевров классического балетного репертуара: «Баядерки», «Лебединого озера», «Дон Кихота», «Спящей Красавицы» и «Золушки». «Несколько номеров будут посвящены 200-летию Мариуса Петипа, француза, ставшего таким русским, одним из основоположников русского балета», — добавила она. Роли Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн в отрывке из балета Большого театра «Нуреев» исполнят Владислав Лантратов и Мария Александрова. В гала-вечере, который состоится на сцене знаменитого театра Coliseum 25 февраля, примут участие, в том числе, Наталия Осипова, Артем Овчаренко, Екатерина Кондаурова, Екатерина Крысанова, артисты балета ведущих театров Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.
Ранее отрывок их балета «Нуреев» был показан на открытии «Студии Дианы Вишневой Context Pro. Балет. Современный танец. Йога» в здании «Бутылка» на острове Новая Голландия (видео). В России премьера постановки пройдет 4-5 мая 2018 года в Большом театре.
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