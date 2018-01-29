Артисты театра «Лицедеи» боятся отпраздновать 50-летний юбилей на улице

Артисты театра «Лицедеи», который в этом году отпразднует свой 50-летний юбилей, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и собирают подписи в петиции против выселения театра из здания, в котором располагается ТРК «Толстой сквер».

Как сообщили представители театра «Собака.ru», уже много лет (примерно с 2009 года) продолжаются судебные тяжбы вокруг площадки, на которой располагается театр. Владельцы торгового центра, по их словам, подняли в разы арендную плату, которую театр не в состоянии платить.

«Некоторые бизнесмены переступают через свою совесть и человеческое достоинство, им наплевать на искусство, которое приносит людям радость, главное для них, это количество нулей на счету. Ведь куда выгоднее, выселить театр и сдать помещение под мебельный салон, у которого не будет „особенных“ условий аренды», — комментирует Виктор Соловьев, художественный руководитель и ведущий артист театра «Лицедеи».

В 2010 году ООО «И-Инвест» и Театр «Лицедеи» заключили договор аренды помещений на 49 лет. Рядом со станцией метро «Петроградская» город разрешил строительство ТРК при условии, что там будет построен театр. Изначально «Лицедеи» платили по 160 тысяч рублей в месяц. Однако с 2013 года аренда по договору увеличивалась и сегодня театр должен платить по 517 тысяч рублей в месяц за помещение в бизнес-центре. Артисты подсчитали, до какого размера будет дальше расти плата: в 2019 году с учетом коэффициента, прописанного в договоре, она составит уже более 1 миллиона рублей, а к 2020 — 3 миллиона в месяц.

Артисты считают, что владельцы торгового центра хотят таким образом выжить театр из здания, освободив площадь под коммерческий проект. Однако суд не увидел никаких нарушений договора, и жалобу театра не удовлетворил. Труппа намерена обжаловать решение суда.