В Петербурге отметят 40-летие Театра балета Бориса Эйфмана

В первой части концерта будущие звезды балета впервые станцуют фрагменты из спектаклей «По ту сторону греха» (по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») и «Красная Жизель».

Во втором отделении состоится премьера еще одной постановки Олега Габышева - одноактного балета «Метель» на музыку Свиридова и Чайковского. Во втором отделении – сцены из спектакля «Русский Гамлет», посвященные царевичу Павлу, и балета «Up & Down» по роману Ф. С. Фицджеральда «Ночь нежна».

Театр им. Бориса Эйфмана был создан в 1977 году, а его первые спектакли «Двухголосие» и «Бумеранг»заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. Газета The New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров:

Начало в 20:00

Место: пл. Островского, 6