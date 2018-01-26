В Петербурге отметят 40-летие Театра балета Бориса Эйфмана
В Петербурге 13 февраля отпразднуют 40-летие Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. В честь этого события состоится спектакль-концерт «Вчера, сегодня, завтра», в рамках которого зрители увидят прошлое, настоящее и будущее всемирно признанного коллектива. На выступлении будут показаны фрагменты из спектаклей Эйфмана ( «Дриады» Елены Кузьминой, «Ритуал» Олега Габышева)
Олег Габышев
Ведущий солист театра Бориса Эйфмана
На мой взгляд, Борис Яковлевич, подарив начинающему хореографу уникальную возможность показать на юбилейном гала-концерте полноценную постановку и при этом обеспечив автору абсолютную свободу в выборе темы, пошел на определенный эксперимент. В свою очередь, я не задавался целью удивлять или тем более провоцировать публику чем-то неординарным и эксцентричным, а хотел, прежде всего, донести до нее мои хореографические предпочтения, сформированные благодаря работе в театре. Когда я сочинял «Метель», то стремился быть совершенно искренним – перед артистами, зрителем и самим собой. Продолжая в какой-то степени художественную традицию нашего театра, я создал сюжетный спектакль, вдохновленный музыкой Свиридова и Чайковского. Русская тема традиционно наиболее интересна и близка мне. И это закономерно. В конце концов: именно люди искусства нашей страны способны по-настоящему прочувствовать и показать загадочную русскую натуру и ее эмоциональный мир.
В первой части концерта будущие звезды балета впервые станцуют фрагменты из спектаклей «По ту сторону греха» (по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») и «Красная Жизель».
Во втором отделении состоится премьера еще одной постановки Олега Габышева - одноактного балета «Метель» на музыку Свиридова и Чайковского. Во втором отделении – сцены из спектакля «Русский Гамлет», посвященные царевичу Павлу, и балета «Up & Down» по роману Ф. С. Фицджеральда «Ночь нежна».
Театр им. Бориса Эйфмана был создан в 1977 году, а его первые спектакли «Двухголосие» и «Бумеранг»заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. Газета The New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров:
Начало в 20:00
Место: пл. Островского, 6
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.