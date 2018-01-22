Знакомьтесь, Ольга Ванькова – актриса БДТ играет Суок в «Трех толстяках» Андрея Могучего

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Актриса из Перми поступила в труппу почти случайно: увидела в Интернете объявление о наборе Андреем Могучим стажеров — после реконструкции здания БДТ новый худрук взялся и за ребрендинг смыслов. «Я переезжала в довольно серьезном возрасте, когда люди боятся что-то менять. Но в театре я не почувствовала себя чужой и со временем подумала, что это был правильный шаг».