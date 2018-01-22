Знакомьтесь, Ольга Ванькова – актриса БДТ играет Суок в «Трех толстяках» Андрея Могучего
Актриса Ольга Ванькова стала Суок — то ли девочкой, то ли куклой, — в постановке «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» художественного руководителя БДТ Андрея Могучего.
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Блуза Tom Ford, брюки ESCADA, туфли Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
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Актриса из Перми поступила в труппу почти случайно: увидела в Интернете объявление о наборе Андреем Могучим стажеров — после реконструкции здания БДТ новый худрук взялся и за ребрендинг смыслов. «Я переезжала в довольно серьезном возрасте, когда люди боятся что-то менять. Но в театре я не почувствовала себя чужой и со временем подумала, что это был правильный шаг».
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Первым актерскую (и физическую) пластичность Ваньковой отметил легионер БДТ Томи Янежич — в одной из сцен «Человека», его постановки — размышления о пределах гуманизма, она ловко вставала на мостик.
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У Виктора Рыжакова, худрука Центра имени Мейерхольда, Ольга стала Лизой Болконской в «Войне и мире Толстого» — театральном ликбезе Алисы Фрейндлих по триггерным эпизодам романа.
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В инклюзивной постановке Бориса Павловича «Язык птиц» актриса играет вместе со студентами центра для людей с аутизмом «Антон тут рядом». «При работе над спектаклем мы ездили в летний лагерь под Ярославлем. Там все понимали друг друга без слов — с помощью жестов и пластики. Мы и правда жили как стая птиц».
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До премьеры о «Трех толстяках» наверняка известно немногое: будет много музыки, аллюзии на другие книги Олеши, а Ольге в роли девочки-куклы с нежным именем Суок придется проделывать акробатические фляки и сальто. «Эта сказка — на самом деле очень глубокий материал, хотя многие помнят ее лишь по фильму Баталова. Я специально его не пересматривала, чтобы создать свою Суок».
Премьера спектакля «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» пройдет 26 января
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