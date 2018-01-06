Состояние Олега Табакова улучшилось

Состояние художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова и театра «Табакерка» Олега Табакова, госпитализированного в конце ноября, улучшилось. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников.

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое», - сказал Печатников. Заммэра также заявил, что «у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы».

Печатников напомнил, что уже опровергал информацию о том, что Табаков находится в коме. «Никакой комы нет. Табаков абсолютно в сознании, просто прогнозы делать пока рано», — пояснил он.