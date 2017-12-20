Объявлены номинанты петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»

Театральная премия для молодых «Прорыв» объявила список номинантов за 2016-2017 годы.

Лидером в номинациях стал спектакль «Морфий». Создатель постановки Андрей Гончаров номинирован как лучший молодой режиссер, а актер спектакля Кирилл Варакса номинирован как «Лучший актёр» за роль доктора Полякова, Надежда Толубеева номинирована на премию как лучшая актриса за роль Анны Кирилловны. За роль Сони Мармеладовой в постановке Александринского театра «Преступление и наказание» на премию также номинирована Анна Блинова.

В номинации «Лучший режиссёр» отмечены сразу три постановщика спектакля «Фунт мяса» в БДТ им. Г.А. Товстоногова: Александр Артемов, Сергей Илларионов и номинантка премии «ТОП 50.Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева, которая написала для постановки текст, основанный на пьесе Шекспира «Венецианский купец».

Виталий Дьяченко номинирован на премию за постановку «Анна Франк», а Илья Мощицкий за спектакль «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре». Исполнители ролей прокурора и адвоката из «Суда над Джоном Демьянюком» Андрей Кондратьев и Филипп Могильницкий претендуют на награду как лучшие актёры. Актёр Евгений Санников может получить «Прорыв» за роль второго плана в спектакле «Страх. Любовь. Отчаяние» Льва Додина. Спектакль поставлен по текстам 1938-1941 годов немецкого интеллектуала и изгнанника Бертольда Брехта.

Напомним, премия «Прорыв» возникла в 2008 году как совместная инициатива театра «Приют комедианта» и критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина при поддержке комитета по культуре. Конкурс стремится к «поощрению и продвижению молодых профессионалов петербургской драматической сцены». В состав номинационного совета Премии в этом году вошли театральные критики: Ася Волошина, Татьяна Джурова, Оксана Кушляева, Николай Песочинский, Андрей Пронин, Олеся Пушкина, Дмитрий Ренанский, Ирина Селезнева-Редер, Надежда Стоева, Елена Строгалева и Лилия Шитенбург.

Решение профессионального жюри будет объявлено на церемонии вручения, которая состоится 12 марта 2018 года на Новой сцене Александринского театра.