В подводке к интервью, журналист отметил, что проекты Серебренникова всегда «вызывают повышенный интерес». Однако следом ведущий добавляет, что видео с руководителем «Гоголь-Центра» было записано до происходящих с ним сегодня событий.

В частности журналисты отметили, что Серебренников, став режиссером, по сути продолжил семейное дело. Его дед – легендарный военный оператор Александр Литвинов. Он в составе большой группы кинохроникеров, снимал фильм «Разгром немецких войск под Москвой». В 1943-м году книга была удостоена премии «Оскар».

Однако сам режиссер признается, что выдающемуся деду бы вряд ли понравилось то, над чем работает младший Серебренников: «Если бы дед оказался на спектакле в «Гоголь-центре», что бы он сказал?

- Думаю, его хватил кондратий бы. Он слышал фамилию «Тарковский», говорил – «контра». Слышал фамилию «Булгаков», говорил – «контра». А Бондарчук, говорил, – «наш». Поэтому тут он бы тоже дал «контра»».

«Я считаю себя свободным. Если я буду чувствовать, что-то угрожает моей свободе или границам, которые я сам для себя очертил, то я буду вести себя решительно, чтобы её отстаивать,» – ответил режиссер журналистам НТВ. Затем он продолжил: «Я – такое животное, которое очень трудно поддается дрессировке,» – Среберенников отвечал на вопрос, есть ли в его жизни человек, которому он мог бы подчинить свою волю. При этом он признался, что одинок, но уверен, что все люди в той или иной степени тоже одиноки.

Интервью вышло в программе «Однажды», а его длинна составила почти 14 минут.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников с августа находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, которые выделило Министерство культуры и театральной компании Серебренникова «Седьмая студия» Режиссер свою вину не признает.