Диана Вишнева получила премию американского журнала Dance Magazine

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения премии одного из самых влиятельных журналов о танце Dance Magazine. Лауреатом этого года стала прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Балерина является приглашенной артисткой Американского театра балета — на его сцене она провела 13 лет.

Среди других лауреатов Dance Magazine Award этого года икона хип-хопа Ренни Харрис, один из самых авторитетных физиотерапевтов, ставшая известной благодаря опыту в оценке, лечении и предотвращении травм танцовщиков Марика Молнар, а также звезда танцевальной компании Алвина Эйли Линда Симс.

Напомним, 20 сентября состоялось открытие студии Дианы Вишневой Context Pro на Новой Голландии. Балерина эксклюзивно для «Собака.ru» показала свое творение и устроила для нас экскурсию. Здесь мы собрали все, что необходимо знать о заведении.

Помимо этого, в эксклюзивном интервью для «Собака.ru» балерина рассказала, почему ей стало тесно в фестивальных рамках и зачем она открыла свое посольство на Новой Голландии.