Серебренников, Шнуров и Собчак получили премии Даниила Хармса

В Петербурге подвели итоги Премии Даниила Хармса в области литературы и искусства за 2017 год. Главный приз — «Большую дырку от пончика ПДХ» — присудили режиссеру Кириллу Серебренникову за балет «Нуреев».

Кроме того лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров получил «Малую дырку от пончика ПДХ» за создание нового направления в живописи — брендреализма.

Лауреатами премии стали также объединение HoodGraff («За нанесение пощечин общественному вкусу в виде фресок на трансформаторных будках»), Ксения Собчак («За политико-художественный перформанс везде»), Гнойный, Оксимирон и другие деятели культуры. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Напомним, балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова пройдет 4-5 мая 2018 года на сцене Большого театра. Его премьеру перенесли с 11 июля 2017 года — причиной отмены стала неготовность спектакля.