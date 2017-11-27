Владимира Ленина похоронят на Васильевском острове в Петербурге (во имя искусства!)

В Петербурге 28 ноября на Васильевском острове будет захоронен В. И. Ленин. Это произойдет в рамках художественного перформанса лауреата премии «Золотая маска» Михаила Патласова «НеПохороненный», который станет увертюрой масштабного проекта.

Символические похороны вождя пролетариата пройдут в пространстве «Порт Севкабель» в рамках первого социокультурного трипа «unTouchable Art/искусство неПрикосновенно». Программа фестиваля будет включать трип, который будет длиться на протяжении двух дней и одной ночи, и состоять из перфомансов, акций, медиа-инсталляций, театральных постановок, читок пьес, ночи электронной музыки и видео-арта.

Фестиваль пройдет с 6 по 7 декабря. В организации программы трипа, помимо Патласова, принимали участие стрит-арт художник Владимир Абих, директор департамента перспективных исследований биотехнологической компании BIOCAD Александр Карабельский, режиссер и руководитель социально-просветительского отдела БДТ Борис Павлович, директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, а также участник спектакля “НеПприкасаемые” Яков Яблочник - после постановки его история получила широкий резонанс в обществе и было заведено уголовное дело, а под следствием оказались пятеро подозреваемых.