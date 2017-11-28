Почему нужно идти на театральный фестиваль «Мастерские»?

Нашей студенческой и затем актерско-режиссерской мастерской в этом году двадцать лет. И поэтому мы решили пригласить в гости коллег, создав новый фестиваль под названием «Школа — студия — мастерская». Его идея — собрать вместе актерские курсы, которые стали театрами, и театры, в которых сохраняется принцип студийности. «Школа — студия — мастерская» — это принцип, идущий еще от Вахтангова, в советские времена так создавались Таганка Юрия Любимова, Театр Петра Фоменко, Малый драматический Льва Додина и другие театры-школы. Это труппы, в которых идет постоянный процесс развития. Мы хотим представить определенный тип театра, собрать единомышленников, показать картину творческой жизни театра-школы.