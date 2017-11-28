Почему нужно идти на театральный фестиваль «Мастерские»?
Худрук театра «Мастерская» Григорий Козлов рассказал нам, как придумал фестиваль, список участников которого способен вызвать восторженный обморок театралов: от Театра Петра Фоменко до студии Виктора Рыжакова.
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Григорий Козлов
Нашей студенческой и затем актерско-режиссерской мастерской в этом году двадцать лет. И поэтому мы решили пригласить в гости коллег, создав новый фестиваль под названием «Школа — студия — мастерская». Его идея — собрать вместе актерские курсы, которые стали театрами, и театры, в которых сохраняется принцип студийности. «Школа — студия — мастерская» — это принцип, идущий еще от Вахтангова, в советские времена так создавались Таганка Юрия Любимова, Театр Петра Фоменко, Малый драматический Льва Додина и другие театры-школы. Это труппы, в которых идет постоянный процесс развития. Мы хотим представить определенный тип театра, собрать единомышленников, показать картину творческой жизни театра-школы.
Мастерская Фоменко покажет в Петербурге спектакль «Проклятый Север» (5 декабря), созданный молодыми стажерами театра в рамках творческой программы «Пробы и ошибки». Это свое образное посвящение шедевру Петра Наумовича — «Одной абсолютно счастливой деревне».
Из Воронежа приезжает Камерный театр Михаила Бычкова с удивительной «Грозой» (12 декабря), в которой действие пьесы Островского перенесено в советские 1960-е, а Калинов стал индустриальным городом. Уникальный авторский театр Алексея Песегова из Минусинска вообще приедет в Петербург впервые за всю свою историю и покажет нашумевшую «Колыбельную для Софьи» по Михаилу Замятину (8 декабря), спектакль — победитель сразу нескольких престижных фестивалей. Это психологический театр высокой пробы — и, что удивительно, почти без слов. Ученики «Мастерской Дмитря Брусникина» в Школе-студии МХАТ покажут постановку «Транссиб» (10 декабря).
Наша «Мастерская» представит «Мастера и Маргариту» (3 и 4 декабря), над которой мы много трудились в последнее время. На собственных площадках в рамках фестиваля свои спектакли покажут другие петербургские театры, родственные нам по духу: Малый драматический театр — «Страх. Любовь. Отчаяние», Большой театр кукол — «Бродский. Ниоткуда», а Небольшой драматический театр Льва Эренбурга — «Вишневый сад».
Фестиваль «Мастерские» с 3 по 13 декабря в БДТ, Театре на Литейном, Юсуповском дворце
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