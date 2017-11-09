В БДТ им. Товстоногова впервые в России покажут спектакль Даниэле Финци Паски

С 13 по 21 января 2018 года на Основной сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова покажут спектакль «La Verità» режиссера Даниэле Финци Паски и его театральной труппы.



Шоу «La Verità» вдохновлено работой Сальвадора Дали — а именно занавесом к балету «Безумный Тристан», расписанным художником в 1940-е годы в Нью-Йорке. Постановка Даниэля Финци Паски объединяет театр и цирк, музыку и танец. Спектакль является «акробатической поэмой», участие в которой принимают 11 артистов.



«Акробатика и физический театр позволяют нам выходить на территорию, где не существует ни ночи, ни дня, где падающий свет не проявляет реальные объекты, а формирует их, создавая заново. Язык акробатики уводит нас в бессознательное, позволяет увидеть внутренние ландшафты, которые порою убедительнее реальных. Пейзажи на картинах Дали — дневные они или ночные? Оба варианта ответа — неверные: Дали изображает другое измерение, измерение снов», — говорит о постановке сам Финци Паска.

Приобрести билеты на спектакль можно здесь.