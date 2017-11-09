Суд арестовал квартиру, машину и деньги Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру, машину и денежные средства художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщает «Интерфакс».

Постановление об аресте имущества режиссера было вынесено еще 11 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда, Юноны Царевой

«А именно на находящиеся на счетах денежные средства в размере более 360 тысяч рублей, более €60 тысяч и более $4 тысяч, а также на квартиру и автомобиль», — сказала она.

Помимо этого, на имущество (более 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также «золотые изделия») Юрия Итина также был наложен арест.

Ранее актер Александр Калягин прокомментировал арест Серебренникова и призвал театральное сообщество сформировать единое мнение по этому вопросу.

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.

В защиту режиссера выступили оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.

Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса.