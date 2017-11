Мигель: «Когда Пугачева произнесла тост в мою честь, у меня аж глаз задергался»

Шоу «Танцы» сделало тебя известным всей стране. Оно остается для тебя главным делом жизни?

Оно было таким, когда мы понимали, что создаем уникальный для России продукт: ведь до этого шоу никто у нас не хотел смотреть на танцы, за исключением разве что балета. Конечно, телепроект продолжается, но меня самого поражает то, что мы сделали благодаря ему за пределами эфира: три суперсовременные школы «Proтанцы», одноименные летние лагеря в Сочи, в которых учатся тысячи человек, а в планах — десятки новых школ по всей России. Кроме того, мы начинаем снимать сериал про жизнь нашей дэнс-индустрии, который тоже пойдет на ТНТ. Однако период, когда я занимался исключительно хореографией, закончился. Мне хочется делать другие вещи — теперь я увлечен еще и созданием иммерсивных театральных шоу.

Как ты стал фанатом этого жанра?

Однажды в Нью-Йорке я попал на шоу Sleep No More — был так потрясен, что не мог потом три дня ни с кем разговаривать. Хотел закончить с творчеством, решив, что сам ничего подобного не сделаю. Затем я смотрел это шоу восемь раз, водил на него друзей, разгадал все секреты. Нигде и никогда я не видел такой, как в Sleep No More, свободы — свободы и у актеров, и у публики. В иммерсивном театре зрителю дается невероятная возможность посмотреть на жизнь других людей, как будто на них надета шапка-невидимка. И одновременно это шанс понять самого себя: что ты чувствуешь, когда целуют или избивают другого человека?