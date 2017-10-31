В Петербурге появится новый театр с жилой зоной

В Петербурге на 11-й линии Васильевского острова, 56, построят новый театр арт-проекта «Театр. На вынос». Площадку планируют открыть в начале 2019 года. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы площадки.

Несущие и ограждающие конструкции будут состоять преимущественно из композитных материалов, инженерные коммуникации будут отвечать концепции «интернета вещей». В здании установят датчики, которые самостоятельно регулировать энергопотребление.

Что касается самого помещения, то его планируют разделить на рабочую и жилые зону, при этом классической сцены в здании не планируется - постановки будут делать в городском пространстве. В жилой части разместят гостевые комнаты, а на цокольном этаже организуют серверную комнату, которая поддержит работу новой социальной сети для художников.

Проект разработали сотрудники ГУП «Моспроект-2», генеральным подрядчиком строительства выступает ЗАО «Концерн МонАрх».