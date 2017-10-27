Фоторепортаж: Сергей Шнуров в роли Бенвенуто Челлини в опере Мариинского театра

27 октября на сцену Концертного зала Мариинского театра возвращается опера Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» в режиссуре Василия Бархатова. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев. Действие постановки максимально актуализировано и приближено к сегодняшнему дню: ренессансный ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини становится скандальной фигурой современного гламурного «бомонда». Оперный спектакль дополнен разговорной ролью старого Бенвенуто Челлини , роль которого исполнил Сергей Шнуров. Предлагаем посмотреть на кадры из Instagram с репетиции постановки и музыканта в новом образе.