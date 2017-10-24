Хакеры атаковали сайты «Фонтанки» и Интерфакса

Интерфакс сообщил о сбое серверов из-за хакерской атаки. На момент написания заметки не работает сайт агентства, система СПАРК и Центр раскрытия корпоративной информации. «Из-за хакерской атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем», — говорится в сообщении.

Источник атаки не определен, уточняет RNS. Ленты и сайт Интерфакса недоступны примерно с 14:30 по московскому времени. «Агентство не может распространять свою информацию. Предпринимаются все усилия для того, чтобы восстановить работоспособность и доставлять информацию подписчикам», — сообщил «Эху Москвы» первый заместитель гендиректора Интерфакса Алексей Горшков.

Глава службы интернет-проектов Интерфакса Юрий Погорелый заявил в FB, что агентство столкнулось с «вирусной атакой» Сайт издания «Фонтанка» оказался заблокирован сразу после хакерской атаки на сайты группы «Интерфакс». Причина сбоя не сообщается. «Дорогие читатели! У нас на сайте небольшие технические проблемы, мы в курсе и уже работаем над их устранением! Приносим извинения за неудобства», — говорится в Facebook издания.

По материалам «ДП»