На фасаде оперы в Германии растянули баннер в поддержку Серебренникова
В Германии работники Штутгартской государственной оперы вывесили на фасаде здания баннер, надпись на котором гласит «Free Kirill» (свободу Кириллу - прим. ред). Таким образом сотрудники оперы выразили поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову, который находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает радио BR Klassik.
Футболку с такой же надписью надел глава и режиссер Штутгартской оперы Джосси Вилер.
Вчера, 23 октября, в Штутгартской опере состоялась премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Гензель и Гретель» . «Премьера без режиссера, но посвященная режиссеру» , - отметил "Гоголь-Центр" в своем Instagram.
Басманный суд Москвы 17 октября продлил домашний арест обвиняемому в мошенничестве режиссеру Кириллу Серебренникову сроком на 3 месяца, до 19 января 2018 года.
Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.
В защиту режиссера выступили оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.
Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса.
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