На фасаде оперы в Германии растянули баннер в поддержку Серебренникова

В Германии работники Штутгартской государственной оперы вывесили на фасаде здания баннер, надпись на котором гласит «Free Kirill» (свободу Кириллу - прим. ред). Таким образом сотрудники оперы выразили поддержку режиссеру Кириллу Серебренникову, который находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает радио BR Klassik.

Футболку с такой же надписью надел глава и режиссер Штутгартской оперы Джосси Вилер.

Вчера, 23 октября, в Штутгартской опере состоялась премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Гензель и Гретель» . «Премьера без режиссера, но посвященная режиссеру» , - отметил "Гоголь-Центр" в своем Instagram.