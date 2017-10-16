В ДЛТ покажут первый в России аудиоспектакль-квест для детей

Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра.

Самые маленькие зрители от 6 до 9 лет в специальных наушниках отправятся на другую планету, где им предстоит собрать уникальное снаряжение, найти свой супер-костюм, завести путевой дневник, договориться с манекенами-стражниками, перехитрить мастера ночных снов и спасти инопланетных жителей. Начало спектаклей для младшей группы в 14:00, а его продолжительность 40 минут.

Дети от 10 до 14 лет также будут проходить квест-экскурсию в наушниках. Они узнают о тех, кто останавливался на постоялом дворе, существовавшем до XIX века на месте ДЛТ: от Глинки до Салтыкова-Щедрина. Спектакли для старшей группы стартуют в 15:30, а их продолжительность 50 минут.

Аудиоспектакль-променад будет проходит каждые выходные до конца января. Все собранные средства направят в благотворительный фонд «ЦУМ – Детям». Премьерные показы пройдут 21, 22, 28, 29 октября, а также 4 и 5 ноября.