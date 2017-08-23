В Басманном суде Москвы, где избирается мера пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, был зачитан список поручителей.

Среди них - телеведущий Андрей Малахов, режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, актриса Чулпан Хаматова, сценарист и режиссер Авдотья Смирнова, президент «Фонда Солженицына» Наталия Солженицина, глава «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова, актер Константин Хабенский, директор «Первого канала» Константин Эрнст, актеры Александр Калягин, Данила Козловский, Валерий Гаркалин и многие другие. С полным списком можно ознакомиться здесь. Всего в списке поручителей около двух десятков человек.

22 августа стало известно о задержании режиссера по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». После этого Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал. Как ожидается, суд изберет режиссеру меру пресечения 23 августа. Заседание в Басманном суде назначено на 12:00. Многие деятели культуры, в числе которых писатель Борис Акунин, сценарист Ольга Погодина-Кузмина и кинокритик Антон Долин, высказали слова поддержки в адрес режиссера.

Более сотни людей собрались у здания Басманного суда, чтобы поддержать режиссера. Среди них и режиссер Алексей Учитель, который ждет у входа в здание,чтобы стать поручителем.

В свою очередь, сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина заявила, что готова внести за режиссера любую сумму залога.

Во время заседания Кирилл Серебренников заявил: «Я бы хотел другое. Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что обвинения, которые мне предъявили, мне кажутся невероятными и невозможными. Я в данный момент нахожусь в процессе кинопроизводства, я снимаю фильм. У меня на выпуске спектакль в Гоголь-центре. С мая месяца я приезжал по первому звонку следователя, на любом вопрос. Я сотрудничал со следствием, я отвечал на все вопросы и говорил правду, которая заключается в том, что проект Платформа, конечно был, все люди работали на нем самоотверженно и честно, я им горжусь. Моя работа художественного руководителя, заключающаяся в постановке спектаклей была выполнена. Мы потратили деньги, но мы тратили их на постановки, на спектакль. Мы для страны, для Родины сделали большой и яркий проект, который известен во всем мире, который стал стартовой площадкой для многих молодых художников. Я прошу меня отпустить, я кино снимаю».