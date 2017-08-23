Хабенский, Ургант, Эрнст, Учитель, Хаматова и другие поручились за Кирилла Серебренникова в суде

В Басманном суде Москвы, где избирается мера пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, был зачитан список поручителей.

Среди них - телеведущий Андрей Малахов, режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, актриса Чулпан Хаматова, сценарист и режиссер Авдотья Смирнова, президент «Фонда Солженицына» Наталия Солженицина, глава «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова, актер Константин Хабенский, директор «Первого канала» Константин Эрнст, актеры Александр Калягин, Данила Козловский, Валерий Гаркалин и многие другие. С полным списком можно ознакомиться здесь. Всего в списке поручителей около двух десятков человек.

22 августа стало известно о задержании режиссера по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». После этого Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал. Как ожидается, суд изберет режиссеру меру пресечения 23 августа. Заседание в Басманном суде назначено на 12:00. Многие деятели культуры, в числе которых писатель Борис Акунин, сценарист Ольга Погодина-Кузмина и кинокритик Антон Долин, высказали слова поддержки в адрес режиссера.

Более сотни людей собрались у здания Басманного суда, чтобы поддержать режиссера. Среди них и режиссер Алексей Учитель, который ждет у входа в здание,чтобы стать поручителем. 

В свою очередь, сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина заявила, что готова внести за режиссера любую сумму залога. 

Во время заседания Кирилл Серебренников заявил: «Я бы хотел другое. Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что обвинения, которые мне предъявили, мне кажутся невероятными и невозможными. Я в данный момент нахожусь в процессе кинопроизводства, я снимаю фильм. У меня на выпуске спектакль в Гоголь-центре. С мая месяца я приезжал по первому звонку следователя, на любом вопрос. Я сотрудничал со следствием, я отвечал на все вопросы и говорил правду, которая заключается в том, что проект Платформа, конечно был, все люди работали на нем самоотверженно и честно, я им горжусь. Моя работа художественного руководителя, заключающаяся в постановке спектаклей была выполнена. Мы потратили деньги, но мы тратили их на постановки, на спектакль. Мы для страны, для Родины сделали большой и яркий проект, который известен во всем мире, который стал стартовой площадкой для многих молодых художников. Я прошу меня отпустить, я кино снимаю».

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Актриса Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова

Съемки фильма Серебренникова про Цоя будут остановлены

Открытое письмо драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова

Алексей Герман-младший: «Арест Серебренникова портит имидж страны»

Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

Кирилл Серебренников рассказал об аресте

Кудрин, Акунин, Долин и другие о задержании Кирилла Серебренникова

В «Гоголь-центре» назначили и. о. руководителя