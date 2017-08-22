В «Гоголь-центре» назначили и. о. руководителя

Вместо режиссера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» назначили исполняющего обязанности руководителя. Им стала Юлия Калинина, которая работает заместителем руководителя театра по финансовым вопросам.

В пресс-службе департамента культуры «Интерфаксу» заявили, что Юлия Калинина стала и.о. руководителя с 1 августа, когда Кирилл Серебренников ушел в отпуск.

Напомним, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге 22 августа и доставили в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) в Москве. Об этом рассказал «Дождю» адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

По его словам, режиссера задержали в Петербурге, где он снимал фильм «Лето» про Виктора Цоя. Журналист Михаил Идов, который написал сценарий фильма и работает с Серебренниковым над ним, рассказал «Дождю», что накануне никаких предпосылок к задержанию не было. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Серебренников был задержан «ночью, в Петербурге, в гостинице, а его адвокат находился во Владимире».

По словам источника РБК в СКР, сегодня планируется допрос режиссера. «Пока в СКР процессуально оформляют задержание Серебренникова, допрос начнется после составления необходимых документов», — уточнил источник РБК.

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