Серебренникова задержали в Петербурге во время съемок фильма о Цое

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге и доставили в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) в Москве, рассказал «Дождю» адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

По его словам, Серебренникова задержали в Петербурге, где он снимает фильм «Лето» про Виктора Цоя. Журналист Михаил Идов, который написал сценарий фильма и работает с Серебренниковым над ним, рассказал «Дождю», что накануне никаких предпосылок к задержанию не было. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Серебренников был задержан «ночью, в Петербурге, в гостинице. Его адвокат находился во Владимире.

По словам источника РБК в СКР, сегодня планируется допрос режиссера. «Пока в СКР процессуально оформляют задержание Серебренникова, допрос начнется после составления необходимых документов», — уточнил источник РБК.

Ранее во вторник СКР сообщил, что Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве на 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Следствие планировало предъявить задержанному обвинение в совершении этого преступления и решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

27 июля в Петербурге стартовали съемки фильма о раннем периоде творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Фотографии со съемочной площадки на своей странице в Facebook опубликовал режиссер картины Кирилл Серебренников. Ранее он заявил, что лента будет рассказывать о лете 1983 года — отрезке времени до начала перестройки, когда только писался первый альбом «Кино».

Режиссер Серебренников долгое время находился в статусе свидетеля, а Алексею Малобродскому и Юрию Итину уже были предъявлены обвинения. Ранее Серебренников сообщил, что у него отобрали загранпаспорт и он не может выехать по работе в Германию.

В конце мая в его квартире и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках этого дела.

По материалам «ДП»

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