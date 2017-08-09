СК: Серебренников создал «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла»

По мнению Следственного комитета, режиссер Кирилл Серебренников вместе Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств. Такие слова приводит РБК со ссылкой на постановлении о привлечении фигурантов дела «Седьмой студии» в качестве обвиняемых, зачитанных на заседании Мосгорсуда.

Режиссер Серебренников все еще остается в статусе свидетеля, а Алексею Малобродском и Юрию Итину были уже предъявлены обвинения. Ранее Серебренников сообщил, что у него отобрали загранпаспорт и он не может выехать по работе в Германию.