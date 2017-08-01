В декабре в Петербурге пройдет фестиваль студийных театров

Идеолог фестиваля «Точка доступа»и куратор одной из его программ Андрей Пронин рассказал на своей странице в Facebook о том, что в Петербурге в декабре пройдет фестиваль студийных театров «Школа. Студия. Мастерская».

Информацию о программе фестиваля и сроках его проведения Пронин не уточняет, однако известны его участники: театр «Мастерская Петра Фоменко», «Студия театрального искусства» Сергея Женовача, мастерская Виктора Рыжакова «Июльансамбль», Воронежский Камерный театр Виктора Бычкова. Также впервые в Петербург приедет Минусинский драматический театр под руководством Алексея Песегова. 

Напомним, в Петербурге с 20 июля по 6 августа проходит летний фестиваль искусств «Точка доступа», в рамках которого международные театральные труппы показывают перформансы на площадках по всему городу, включая квартиры обычных петербуржцев.

 

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