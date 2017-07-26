28 июля, в преддверии 100-го театрального сезона, Большой драматический театр им. Г. А.Товстоногова открывает продажу на абонементы. В них вошли отмеченные критиками и номинированные на театральные премии спектакли, идущие на разных сценах театра в первой половине сезона 2017-2018:

Абонемент №1: «Губернатор» (15 октября), «Алиса» (30 ноября), «Человек» (8 декабря)

Абонемент №2: «Человек» (20 октября), «Что делать» (11 ноября), «Алиса» (1 декабря)

Абонемент №3: «Гроза» (11 октября), «Дядюшкин сон» (14 ноября), «Три сестры» (16 декабря)

Более того, в ближайшее время театр планирует выпустить абонементы, охватывающие весь театральный сезон. Стоит отметить, что билеты, входящие в абонемент, стоят на 25% ниже, чем купленные по отдельности, однако количество абонементов ограничено.