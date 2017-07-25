Петр I, Пушкин и Гоголь расскажут о казусах истории в спектакле «Мы»

В недавно открытом лофте «Особняк» пройдет медиаспектакль, где выдающиеся личности будут рассуждать о России — 2 августа в старинном зале дворцовой эпохи с видом на Большую Конюшенную зрители увидят диалог между ожившими бюстами Петра I, Екатерины II, Пушкина, Гоголя, Ломоносова, Суворова и Крылова, сочетающий мультимедийные технологии, театральное искусство, исторические материалы и образовательную программу.

Весь спектакль построен на реальных цитатах, высказываниях и мыслях, которые сохранились в личных письмах, мемуарах, заметках и художественных произведениях исторических личностей. Создатели проекта изучили свыше 50 исторических материалов, которые отражают их мировоззрение и взгляды.

В течение 50 минут ключевые личности российской истории будут обсуждать национальный характер своей страны, иронизировать над вечными проблемами русского народа и рассказывать о казусных моментах своего времени. Кроме этого, в диалоге раскрываются интересные факты, которые многим до этого были неизвестны. Так, например, Пушкин считал, что «Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание».