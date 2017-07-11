В квартите Бродского устроят Retweet для публики

В петербургской квартире Бродского 29 июля пройдут два актерских перфоманса «Brodsky.Retweet», созданных на основе стихотворений нобелевского лауреата.

Представления включат 23 стихотворения, в том числе «Остановку в пустыне», «Anno Domini», «Письма римскому другу», «Натюрморт», «Портрет трагедии». Их прочитает экс-актёр театра «Практика» и режиссёр Павел Михайлов под музыку «АукцЫона» и Альфреда Шнитке. «Стихотворения будут сменять друг друга, следуя внутреннему сюжету — рождение личности, её взросление, конфликт с обществом, — пояснил «Фонтанке» Михайлов. — Почему спектакль называется «Retweet»? Актёр, выходя на сцену, как бы «ретвитит», репостит к себе на стену тексты автора, чтобы передать их публике».

Перформансы начнутся в 18.00 и 20.30, каждый рассчитан на 30 зрителей. Билеты можно приобрести по ссылке.

По материалам «Фонтанки». 

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