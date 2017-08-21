Режиссер Михаил Патласов: «Наше поколение — циники, в нас что-то сломалось»

Бывают такие молодые — и уже такие старые?

Сам видел. Но совсем юные ребята, которым сейчас пятнадцать лет, — вот это огонь. Они живут в бесконечном спаме — информационном, идеологическом. И именно благодаря тому, что находятся в этой шизофрении, научились четко распознавать информацию. Так они выживают. И для них нет границ, они синхронят по всем странам. Это нам кажется, что они сидят в компьютере — в предмете. А они сидят в другом мире, где уже существуют по другим законам. И они изменят наш мир — будет революция, но революция сознания. И эти ребята уже не впадут в депрессию, как мы.

То есть наше поколение не справилось?

Я считаю, есть ответственность поколения — перед младшими и старшими. И мы еще попробуем что-то сделать. Наше поколение режиссеров предлагает осмыслить людскую природу и переосмыслить себя в контексте природы. Да, я обезьяна, обладаю социальными функциями, нравственной системой, у меня тонкий внутренний мир, но я все равно высший примат. И мое качество жизни, полнота бытия со всем выше перечисленным тесно связана. При этом моя философия документалиста — не вмешиваться. Не мешать миру — он прекрасен.

Сейчас я сильно увлечен инклюзивным театром. Ведь как обычно получается? Режиссеры, актеры, костюмеры готовятся к спектаклю, прокачивают себя. А зритель-то нет! Максимум зритель может включить зеркальные нейроны и распознать что-то из увиденного и услышанного. Что за творческий фашизм! Зрителя надо вовлекать, а художник должен делиться умением творить и свободой. Творчество — это и есть свобода.

А люди готовы быть свободными?

Наша задача их подготовить. Многие народы разобрались со своими инстинктами, в том числе и низкими. И теперь у них есть возможность подумать о высоком, духовном. А у нас сразу только духовное — низкое мы не рассматриваем. Так возникает напряжение, которым можно манипулировать и на котором, как на клавишах, можно играть любое произведение. До нас не дошла этика протестантизма: «Если у тебя есть деньги, тебя любит Бог — значит, ты много трудился». Если у нас человек с деньгами, первое, о чем мы думаем: наверное, украл. Да и человек сам понимает, не то он что-то сделал.

Какие традиции были в вашей семье?

У нас на Урале все жестко: это недокрещенная, недосоветская, изнасилованная коллективизацией земля. Старообрядцы, матриархат, финно-угры вперемешку со славянами. Я вырос в Пермском крае, в деревне Заборье — вот уж где единение с природой. В городе ты не видишь, как люди рождаются, умирают. Не то в деревне. Соседка умерла, мама говорит: «Отмучилась!» — и такая радость в ее голосе. Эта философия со временем передалась и мне, как и понимание, что религия — это любовь. А пост, молитва — учение, но не повод для вины. Верующим, которые сейчас неистово атакуют инакомыслящих, хочется сказать: «Ребята, вы не поняли про что это все. Это про любовь». И Бог наш говорит: «Я бог живых». Не Чехова и Достоевского, а нынешнего времени. Поэтому я занимаюсь документальным театром — живыми занимаюсь. Может, я и не занимался бы социальным театром, может, только собой бы занимался — хочу быть счастливым человеком! Но я понимаю, пока я не развяжу узлы, не буду счастливым, пока не решу проблемы отца и отца моего отца, а также — хотя бы для себя — проблемы 1937 года.