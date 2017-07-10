Театр «Балтийский дом» устраивает распродажу билетов на спектакли

ДТЗК Bileter и театр-фестиваль «Балтийский дом» проведут театральную акцию «Все билеты по единой цене»: 11 июля с 12.00 до 20 часов будут введены единые цены на билеты на все спектакли взрослого репертуара, которые пройдут с 13 июля по 13 августа включительно. Стоимость билета на любое место составит 500 рублей.

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также условия акций можно уточнить в театральных кассах ДТЗК и на портале Bileter.ru.

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