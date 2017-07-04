Театральный проект для бездомных ищет героев для нового спектакля

Проект документального театра «Неприкасаемые» ищет героев и собирает истории для своего нового спектакля. Об этом создатели проекта сообщили в Facebook.

«Мы снова запускаем проект «Неприкасаемые» , новый спектакль о бездомных состоится в сентябре. Приглашаем к сотрудничеству тех, кого интересует и трогает эта тема. Вновь начинается сбор историй, поиск героев. Если вам есть о чем или о ком рассказать — пишите», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году идеолог проекта Михаил Патласов поставил спектакль «Неприкасаемые», в котором ведущие актеры города под музыку Олега Каравайчука играли бездомных вместе с настоящими жителями «Ночлежки». Журнал «Собака.ru» пообщался с актерами и их прототипами и собрал самые яркие истории тех, кого принято называть бомжами.