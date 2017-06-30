Максим Диденко снял спектакль в формате виртуальной реальности

Номинант Топ-50 «Собака.ru» театральный режиссер Максим Диденко снял спектакль «Клетка с попугаями» в формате виртуальной реальности (VR). Об этом сообщил журнал Esquire.

Сюжет постановки расскажет об истории человека, которому предстоит пройти последнее испытание перед полетом на Марс. Вдохновением для сценариста Валерия Печейкина послужил проект экспедиции на Марс предпринимателя и инженера Илона Маска.

В главной роли выступит Риналь Мухамедов — актер «Гоголь-центра», известный по ролям в «Оптимистах» и «Притяжении», остальные роли исполнили актеры Мастерской Дмитрия Брусникина: Марина Васильева («Как меня зовут», «Нелюбовь»), Василий Буткевич («Хороший мальчик», «Тряпичный союз»), Игорь Титов, Юрий Межевич, Яна Енжаева, Гладстон Махиб.

Премьера спектакля состоится 5 июля в Москва-сити.