Диана Вишнева попрощалась с Американским театром балета

23 июня 2017 года на сцене Метрополитан Опера в Нью-Йорке состоялся прощальный вечер примы-балерины Дианы Вишнёвой с труппой Американского театра балета (АВТ) в качестве principal guest. Балерина провела тринадцать сезонов в постоянном репертуаре АВТ.

Вместе со своим постоянным партнером в труппе Марсело Гомесом балерина исполнила одну из своих самых известных ролей — партию Татьяны в спектакле Джона Кранко «Онегин».

Вечер завершился грандиозной церемонией прощания — вся труппа вышла на сцену Метрополитан Опера, приветствуя и благодаря российскую балерину за эти 13 лет. В числе них были и педагоги, среди которых выдающаяся российско-советская балерина Ирина Колпакова, хореограф-резидент Алексей Ратманский, и директор труппы Кэвин Маккензи.