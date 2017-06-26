В Петербурге показали первый спектакль в жанре «нейротеатр»

«Сама идея пытаться заглянуть в эмоциональное состояние актера и передать его зрителям напрямую из мозга исполнителя возникла еще в начале XX века, – рассказывает автор проекта, медиахудожник, исследователь, музыкант, лектор Института Art&Science Университета ИТМО Юрий Дидевич. – Второй подъем интереса к этой теме был в середине 60-х и до начала 80-х. Новая волна оживления возникла где-то в 2000-х годах – каждый раз, когда нейротехнологии выходили на новый этап развития, интерес художников к ним снова просрыпался. То же самое происходит и сейчас, поскольку нейроинтерфейсы стали более доступными и удобными в использовании».

Уникальность спектакля в том, что он практически полностью основан на собственных научных разработках создателей (программе для анализа мозговой активности). Художники экспериментируют с так называемым синестетическим шаром, который отображает эмоциональное состояние исполнителя и в то же время используется как объект физической манипуляции звуком.