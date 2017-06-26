В Петербурге показали первый спектакль в жанре «нейротеатр»
В эти выходные на фестивале Geek Picnic в Пулковском парке команда университета ИТМО представила театральный проект в новом экспериментальном жанре аудиовизуального перфоманса — т.н. «нейротеатр».
NEU-theatre — проект, созданный российским медиахудожником Юрием Дидевичем совместно с танцевальным коллективом STAGE DFT и Высшей школой светового дизайна Университета ИТМО.
Технически идею «нейротеатра» создателям удалось реализовать так: нейроинтерфейсы, надетые на танцоров (Марина Орел, Анна Кочемасова, Маргарита Угольникова), считывают эмоции исполнителя и передают его состояние с помощью музыки, света, цвета, проекции и ритма — таким образом создается мультимедийное представление.
«Сама идея пытаться заглянуть в эмоциональное состояние актера и передать его зрителям напрямую из мозга исполнителя возникла еще в начале XX века, – рассказывает автор проекта, медиахудожник, исследователь, музыкант, лектор Института Art&Science Университета ИТМО Юрий Дидевич. – Второй подъем интереса к этой теме был в середине 60-х и до начала 80-х. Новая волна оживления возникла где-то в 2000-х годах – каждый раз, когда нейротехнологии выходили на новый этап развития, интерес художников к ним снова просрыпался. То же самое происходит и сейчас, поскольку нейроинтерфейсы стали более доступными и удобными в использовании».
Уникальность спектакля в том, что он практически полностью основан на собственных научных разработках создателей (программе для анализа мозговой активности). Художники экспериментируют с так называемым синестетическим шаром, который отображает эмоциональное состояние исполнителя и в то же время используется как объект физической манипуляции звуком.
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