Как Диана Вишнева стала танцующим брендом №1

Балетоманы и поклонники современного искусства — как, правило, не слишком пересекающиеся группировки бомонда. Не многие чередуют походы на выставку Яна Фабра со знакомым до оскомины «Лебединым озером». Но все же есть те, кто сочетает арт с балетом, как кеды с классическим костюмом. И есть балерины, умеющие делать балет актуальнейшим искусством. Первая и лучшая в наших широтах в этом деле - Диана Вишнева.

Очень напрасно история поступления Вишневой в хореографическое училище имени Вагановой стала темой сентиментальных дамских изданий, а не бизнес-книг по мотивации. В самом деле – если тебе повезло родиться в интеллигентной семье и нет нужды в балете как в социальном лифте, то не свет же сошелся клином на этом здании улицы Росси? А между тем чистая правда: для начала Вишневу (худющий олененок Бемби с глазами в пол-лица) не приняли в школу ввиду «отсутствия данных». Профессионалам станка, конечно, виднее. Но по детским фотографиям Дины и ее нынешним кондициям нельзя понять, что в ней могло не нравиться. Дальше официальный CV путается в показаниях: то ли девочка-Бэмби проявила характер, то ли ее мама, то ли здоровая человеческая природа - если говорят «нельзя», особенно сильно хочется.

Так или иначе, быстро обнаружилось, что ребенок уникальный. Что у нее не просто очевидные данные, а еще и силы трудится до восьмого пота, когда все вокруг уже падают. Взрослой балериной Мариинского она без нажима делилась с приятельницей: «Как хорошо, что я не устаю» - тут надо поплевать и постучать по дереву, как полагается у суеверного театрального люда. Так что гордостью вагановской школы она стала еще до окончания: Вишневу с номером «Кармен» отправили на невозможно престижный конкурс При де Лозанн. Первую порцию славы она получила в виде золотой медали и Гран при. Вторую – досрочным приглашением в труппу Мариинского на заметные партии. А тут еще на горизонте впервые появился продюсер Сергей Данилян, устроивший вчерашней выпускнице ни много ни мало дебют на сцене Большого в роли Китри в «Дон Кихоте» и присвоил ей титул «Божественная». Москва полюбила ее всей душой, особо выделив из блестящего поколения «новой Мариинки». Через год, в 1996, она получила Benois de la Danse и «Золотой софит», превратилась из стажера в солистку Мариинского театра. Практически сразу пошли приглашения. Все это было очень почетно и…очень рано. Впору было очуметь от успехов.