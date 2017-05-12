В Петербурге будет сеть школ инклюзивного театрального образования

В Петербурге на площадке «Упсала-Цирка» откроется первая региональная сеть школ инклюзивного театрального образования «Инклюзион» для людей с разными физическими и ментальными возможностями. Организатором проекта выступил Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

В программе обучения – занятия по пластике, технике речи, вокалу, актерскому и цирковому мастерству. Планируется, что в течение года школа представит постановку, которая покажет, что возможно создать инклюзивный театр на высоком профессиональном и художественном уровне.

На открытии «Инклюзиона», которое состоится 13 мая, пройдет трехдневная творческая лаборатория по хореографии, драматургии, актерскому мастерству и речи. Мастер-класс «Цирковая акробатика и жонглирование» проведет Ярослав Митрофанов, главный тренер «Упсала-Цирка»