Билеты в театры распродадут со скидкой 90%

Билеты в театры распродадут со скидкой до 90% на Яндекс.Афише. Акция Театр.Gо пройдет в Международный день театра, 27 марта.

Со скидкой можно будет посетить «Балтийский дом», «Приют комедианта», «Мастерскую», театр «Буфф», Филармонию джазовой музыки и так далее. Полный список участников доступен здесь.

Добавим, что акционные билеты можно будет приобрести в течение суток: с 00:00 27 марта по 00:00 28 марта.